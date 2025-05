Gustavo Pozzi protocola lei que institui Semana Conde do Pinhal no calendário oficial de São Carlos

Gustavo Pozzi protocola lei que institui Semana Conde do Pinhal - Crédito: Abner Amiel

O vereador Gustavo Pozzi protocolou na Câmara Municipal de São Carlos um projeto de lei que propõe a criação da “Semana Conde do Pinhal”, a ser incluída no calendário oficial de eventos da cidade. A data será celebrada anualmente na semana do dia 11 de março — data da morte de Antônio Carlos de Arruda Botelho, o Conde do Pinhal, ocorrida em 1901.



O projeto tem como objetivo promover a valorização da história local por meio da figura do Conde do Pinhal, apontado como um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento político, econômico e social de São Carlos no século XIX. Entre suas contribuições destacam-se a expansão da cafeicultura, a implantação da ferrovia, o incentivo à imigração europeia e a fundação de instituições públicas e privadas.

O projeto surge em um momento de debate acirrado sobre a figura histórica do Conde. Na madrugada do dia 4 de maio, a estátua localizada na Praça Coronel Paulino Botelho foi pichada. A ação gerou reações diversas e acentuou as discussões sobre o papel de personagens ligados à escravidão na história brasileira.

Dois dias depois, a Câmara aprovou um projeto de lei de autoria dos vereadores Fernanda Castelano (PSOL), Djalma Nery (PSOL), Elton Carvalho (Republicanos) e Larissa Camargo (PCdoB), que proíbe homenagens a pessoas diretamente associadas à escravidão no município. O Conde do Pinhal, embora reconhecido como figura de destaque no desenvolvimento de São Carlos, é historicamente vinculado ao uso de mão de obra escravizada.

Segundo Pozzi, a proposta busca resgatar e divulgar a memória histórica da cidade. “O Conde do Pinhal foi uma personalidade fundamental para o desenvolvimento econômico, político e social de São Carlos no século XIX. Empresário, político e visionário, teve papel decisivo na consolidação da cidade como polo regional, atuando na expansão da cafeicultura, na introdução da ferrovia, no incentivo à imigração europeia e no fortalecimento de instituições públicas e privadas. Seu legado é parte indissociável da identidade histórica e cultural são-carlense”, afirmou na justificativa da lei.

Para Gustavo Pozzi, a Semana Conde do Pinhal contribui para o fortalecimento do sentimento de pertencimento comunitário e para a valorização do patrimônio histórico local. “O Palacete do Conde do Pinhal, bem tombado e símbolo do período áureo da cidade, Fazenda do Pinhal, residência da família e também da Estátua do Conde do Pinhal, localizada no Praça Coronel Paulino Botelho, um dos marcos históricos mais emblemáticos de São Carlos, onde no dia 03 de maio de 2025 foi alvo de vandalismo. Promover a reflexão sobre esse passado também nos permite discutir criticamente os desafios e contradições de nosso processo histórico, como as relações de poder, trabalho e desigualdade”.

A proposta prevê que a Semana Conde do Pinhal inclua palestras, exposições, visitas guiadas, apresentações artísticas e atividades educativas nas escolas, com foco no fortalecimento do sentimento de pertencimento comunitário e na valorização de patrimônios históricos como o Palacete Conde do Pinhal e a Fazenda do Pinhal.

O projeto ainda será analisado pelas comissões permanentes da Câmara antes de seguir para votação em plenário

