Guerreiro se manifesta após ter mandato de vereador extinto: "covardia do sistema"

Leandro durante live - Crédito: reprodução

O agora ex-vereador de São Carlos, Leandro Guerreiro, se pronunciou por meio de uma live nas redes sociais na noite desta quarta-feira (2) após ser notificado oficialmente sobre a perda de seu mandato na Câmara Municipal. A decisão decorre de uma condenação judicial já transitada em julgado, por crimes de calúnia, difamação e injúria religiosa, relacionados a charges e caricaturas publicadas por ele em 2021 e 2022, que criticavam a classe política.

Durante a transmissão, feita de seu gabinete, Guerreiro afirmou que esta seria sua última live como vereador e detalhou que recebeu o ato da presidência da Câmara cerca de 30 minutos antes de iniciar o vídeo. “Estou perdendo o mandato e eles vão chamar o suplente para assumir no meu lugar”, declarou.

Guerreiro isentou a Câmara Municipal e o presidente Lucão Fernandes de responsabilidade pela extinção do mandato, enfatizando que a medida é apenas o cumprimento da lei e do regimento interno. “Qualquer presidente teria que tomar essa atitude. A Câmara sai na frente, dando exemplo de que está cumprindo a lei”, afirmou.

O ex-parlamentar explicou que a condenação inclui 22 meses de pena – sendo 1 ano e 6 meses de reclusão, mais 4 meses de detenção – por conta dos desenhos satíricos. “Eu acho uma covardia do sistema eu perder o mandato por causa desses crimes de caricatura, mas é a regra da Constituição”, lamentou.

Ele também criticou o fato de ainda estar em liberdade, mesmo com a sentença em trânsito julgado desde o dia 11 de junho. “A justiça está dando um mau exemplo. Era pra eu já estar cumprindo pena, quanto mais rápido eu cumprir, mais rápido fico zerado com a justiça”, afirmou.

Apesar do momento delicado, Leandro disse manter a fé e o foco em novos projetos. Pretende dedicar-se à formação de jovens na Cidade Aracy e concluir o curso de Gestão Pública. Também declarou que seguirá atuando em favor da população, mesmo fora do cargo. “Meu WhatsApp continua disponível, e vamos de cabeça erguida. O sistema está arrancando meu mandato, mas não tira meu compromisso com o povo.”

Guerreiro ressaltou que seu mandato, embora breve – apenas seis meses – foi marcado por ações efetivas: mais de 20 projetos apresentados, 10 sancionados, além de mais de 150 atendimentos na área da saúde e diversos outros serviços prestados à comunidade.

“Cheguei até onde um político pode ir defendendo o povo: à cadeia”, afirmou, emocionado. “Assim que eu for preso, vai estar carimbado que eu combati o bom combate, defendi a população e guardei minha fé. Esse é o meu legado.”

O suplente de Leandro Guerreiro, Moises Lazarini, deverá ser convocado nos próximos dias para assumir a vaga na Câmara Municipal.

