Guerreiro questiona Justiça e defende Bolsonaro em moção

O vereador Leandro Guerreiro (PL) protocolou na tarde desta terça-feira, 25 de Moção de Apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo o parlamentar liberal, o ex-presidente vem sofrendo injustiças em razão de investigações sem provas conclusivas e sem robustez jurídica.

“A presente moção de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro fundamenta-se em sua trajetória política e no compromisso demonstrado ao longo dos anos com a defesa dos valores democráticos, da liberdade individual e da soberania nacional”, afirma Guerreiro.

Segundo o vereador de direita e da base de apoio ao prefeito Netto Donatto, durante a Gestão Bolsonaro, foram implementadas medidas voltadas para o fortalecimento da economia, da segurança pública e do combate à corrupção, sempre pautadas no respeito à Constituição e na independência entre os Poderes da República.

“Além disso, destaca-se sua firme posição na proteção dos valores tradicionais da família, da cultura nacional e da liberdade religiosa, elementos essenciais para a construção de uma sociedade equilibrada e justa. Sua atuação política sempre foi marcada pela disposição de ouvir as demandas populares e por posturas coerentes com os anseios da maioria da população brasileira”, elogia o vereador

Guerreiro, em sua moção, coloca em dúvida as acusações e processos que pesam sobre o ex-presidente. “É importante ressaltar que, em relação às denúncias apresentadas contra Bolsonaro, diversos juristas e especialistas apontaram inconsistências e fragilidades nas acusações, reforçando a necessidade de um julgamento isento e respeitoso aos princípios do devido processo legal”, destaca ele.

Por fim, o vereador reforça seu total apoio ao ex-presidente e líder maior de seu partido. “Dessa forma, ao apresentar esta moção, reafirma-se a confiança na liderança e nos princípios defendidos por Jair Bolsonaro, enaltecendo sua relevância no cenário político nacional e internacional, bem como seu papel na consolidação de uma agenda pautada na liberdade, no desenvolvimento econômico e na valorização dos interesses da nação brasileira”, comenta o parlamentar.

EDINHO SILVA

Segundo Guerreiro, os dados apresentados pelo secretário de Fazenda e Planejamento de Araraquara, Roberto Pereira, durante a audiência pública de 21 de fevereiro de 2025, revelam um cenário de grave descontrole fiscal, cujas consequências impactam diretamente a população e o desenvolvimento da cidade.

“Nos últimos oito anos, a administração municipal sob a liderança de Edinho Silva acumulou passivos expressivos, distribuídos da seguinte forma: R$ 212 milhões em obrigações de curto prazo, R$ 562 milhões em débitos de longo prazo, R$ 60 milhões em serviços contratados e não executados, R$ 195 milhões decorrentes de processos judiciais e R$ 42 milhões classificados como despesas não empenhadas – práticas que indicam uma administração imprudente e suscetível a irregularidades”, ressaltou o parlamentar.

De acordo com Guerreiro, “é imperioso ressaltar que a responsabilidade fiscal é um dos pilares fundamentais da boa governança pública, sendo a observância da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) essencial para garantir o equilíbrio das contas públicas e a adequada prestação de serviços à população. A condução financeira temerária da Prefeitura de Araraquara compromete investimentos estratégicos em áreas essenciais, como saúde, educação e infraestrutura, além de impor severas restrições à capacidade de planejamento da atual gestão”.

E Guerreiro não para por aí nos ataques ao petista. “Ademais, a projeção política de Edinho Silva dentro do Partido dos Trabalhadores, aliada ao fato de ele ter apoiado publicamente candidatos a prefeituras de outras cidades como exemplos de gestão, torna ainda mais grave sua responsabilidade pelos prejuízos causados à população de Araraquara”.

De acordo com o parlamentar adversário do PT, o endividamento exorbitante da cidade foi amplamente noticiado em veículos de comunicação de alcance nacional, maculando a reputação do município e evidenciando a falta de comprometimento com a transparência e a eficiência na administração pública.

“Portanto, diante da negligência evidenciada na condução financeira do município e dos riscos que essa situação impõe ao bem-estar da população araraquarense, esta Casa Legislativa expressa, por meio desta Moção de Repúdio, sua total insatisfação com os atos do ex-prefeito Edinho Silva, conclamando os órgãos competentes a adotarem as providências cabíveis para garantir a responsabilização dos responsáveis por este cenário de colapso fiscal”, conclui Guerreiro

