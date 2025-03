Compartilhar no facebook

Porcos/Imagem ilustrativa - Crédito: Pixabay

O vereador Leandro Guerreiro (PL) protocolou na última segunda-feira (20) na Câmara Municipal um requerimento solicitando a adoção de providências urgentes quanto à criação irregular de suínos em área urbana, situada na Rua Lourenço Mascarin, bairro Cidade Aracy.

A criação de porcos fica num terreno baldio ao lado da casa número 417. De acordo com apurado, o terreno não é do criador e o proprietário já foi multado pela Prefeitura.

“É horrível quando chega uma denúncia dessa no gabinete. São três denúncias que recebi e nós encaminhamos para a fiscalização da Prefeitura. A importância de um parlamentar tomar à frente de um problema desse é justamente impedir conflitos entre vizinhos. Neste caso, um cidadão se aproveita de um terreno baldio e usa para criar porcos, o que é proibido por lei”, declarou Leandro.

Em razão da criação de suínos, o vereador alegou mau cheiro.“É um fedor insuportável, começa com mau cheiro indo para casa das pessoas, barulho de madrugada, barulho durante o dia. Aí, se o vizinho for reclamar e defender seus direitos pode arrumar confusão com a pessoa que está irregular”.

Guerreiro ressaltou que a Prefeitura vai notificar o morador e se ele não obedecer à lei será multado. “Ele vai ser multado e vai começar a ter o prejuízo no bolso para aprender que tem que seguir a lei”, finalizou o vereador.

