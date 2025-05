Guerreiro expõe pacote de ideias e projetos ao prefeito Netto Donato

Guerreiro ao lado de Netto: “Minha missão não é ocupar espaço em gabinete, mas ecoar as vozes das ruas” - Crédito: Divulgação

Durante a tarde desta segunda-feira, 5, o vereador Leandro Guerreiro (PL) esteve com o prefeito Netto Donato (PP), no quinto andar Edifício Sesquicentenário, apresentando seus processos de Indicação e Projetos de Lei focados nos setores e segmentos fundamentais da rotina urbanística da Capital da Tecnologia. “Nosso gabinete procurou idealizar propostas com soluções possíveis para transformar vidas, com muita determinação, coragem e criatividade”, detalhou.

Esse pacote de idealizações envolveu temas cruciais como tecnologia, saúde, assistência cidadã, segurança alimentar, defesa dos moradores e geração de empregos, buscando sempre praticidade, agilidade e alto impacto social. As ações foram desenhadas para combinar eficiência orçamentária com resultados expressivos para a população. “Minha missão não é ocupar espaço em gabinete, mas ecoar as vozes das ruas e transformar demandas legítimas em políticas públicas que funcionem de verdade”, destacou o parlamentar.

A seguir, você confere os principais pontos do pacote que foi entregue ao prefeito:

A prioridade é branca

Feliz com a conquista de R$ 400 mil, obtidos por meio de emendas dos deputados Adilson Barroso (federal) e Fabiana Bolsonaro (estadual), Guerreiro desenvolveu uma propositura para criar o Centro de Atendimento da Saúde (CAS), cuja unidade integrará toda a Rede Municipal de Saúde (RMS) e proporá uma resposta mais célere e otimizada ao paciente. “Essa indicação nasceu das reclamações que os cidadãos relatam sobre serem jogados de um departamento para outro”, observou.

A sugestão de criação de uma Unidade Móvel de Atendimento Social é apontada como um dispositivo de amparo aos moradores de rua e idosos em situação de risco. A proposta prevê atendimentos itinerantes, com equipes preparadas, cuja meta é oferecer todo o suporte médico, psicológico e de assistência social. “Se o vulnerável não consegue chegar ao Estado, o Estado precisa ir até ele”, pontuou.

Outra frente importante é a proposta de incluir a instalação de roteadores Dual WAN e nobreaks nas unidades municipais. O objetivo é assegurar que os sistemas eletrônicos de prontuário, agendamento clínico e prescrição digital continuem operando mesmo em casos de falhas na internet ou quedas de energia elétrica. “Não dá para a saúde parar porque caiu a luz”, ratificou o edil. “Precisamos de um sistema mais resiliente e eficaz”, completou.

A autêntica Capital Nacional da Tecnologia

O vereador recomendou uma série de incentivos fiscais para startups e empresas de base tecnológica em São Carlos, como isenção de IPTU, ITBI, ISS e taxas de licenciamento. Também pretende criar o “Mirante Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação”, um hub de negócios para integrar universidades, empresas, investidores e a sociedade civil. A iniciativa se completa com o Selo Pinheiro de Ouro de Inovação e o retorno da Feira de Alta Tecnologia de São Carlos (Fealtec). “O município possui uma vocação natural e precisamos de um empurrão certo para se carimbar como a referência internacional nesse segmento”, reforçou.

Ainda na área de ciência tecnológica, Guerreiro também sugeriu a inserção do Sandbox Municipal de Inovação, cujo ambiente seria regulado para testar soluções digitais e novos modelos de negócio. Essa iniciativa busca aproximar empresas, universidades e o setor público, promovendo desenvolvimento sustentável, eficiência nos serviços públicos e modernização administrativa. “Inovação não pode ser travada pela burocracia”, descreveu. “O Sandbox é a porta aberta para o futuro de São Carlos”, complementou.

Proteção aos que mais precisam

Com foco na inclusão produtiva, o vereador sugeriu a criação do “Programa Empregue uma Mãe”, que busca promover a empregabilidade de mulheres chefes de família. A ideia é articular qualificação profissional, parcerias com o setor privado e incentivos para as empresas municipais que contratarem mães solteiras. “Empregar uma mãe é empoderar uma família inteira”, enfatizou o parlamentar. “É justiça social na prática”, afirmou.

O “Programa Merenda Feliz” é uma resposta direta à insegurança alimentar que atinge muitas famílias da cidade. A proposta visa oferecer refeições escolares aos sábados, domingos e feriados. A medida já foi testada com sucesso em cidades como Guarulhos e promete melhorar o rendimento escolar e a saúde dos alunos. “Tem criança que só come bem na escola, sendo que fome não tira folga aos domingos”, lamentou.

Outro projeto interessante visa premiar estudantes da rede pública com bom desempenho escolar, frequência regular e comportamento exemplar. Entre as ações previstas estão certificados de mérito, prioridade em atividades extracurriculares e estímulo à participação familiar — tudo com baixo impacto orçamentário e alto valor educativo. “Reconhecer o mérito é mostrar ao aluno que esforço e disciplina abrem portas de verdade”, afirmou.

Infraestrutura menos burocrática e mais democrática

O vereador, de ideologia liberal, propõe um modelo em que cidadãos, ONGs e empresas possam adotar terrenos baldios públicos para cuidar da limpeza, manutenção e até do cultivo ou jardinagem. A medida pretende combater o abandono urbano e transformar áreas degradadas em espaços produtivos. “É uma forma de envolver a comunidade, reduzir custos e valorizar o município”, explicou.

O projeto que cria Comitês Locais de Crise Hídrica em São Carlos, para monitorar reservatórios, propõe ações emergenciais e promove o uso racional da água. Com composição voluntária e sem custos adicionais ao município, os comitês terão função consultiva e participação ativa da sociedade civil. “É preciso agir antes da torneira secar”, salientou o parlamentar. “Com prevenção e participação, temos a chance de evitar um colapso”, realçou.

Guerreiro também elaborou um projeto de lei modificativo que aperfeiçoa a legislação sobre o comércio de metais como cobre, bronze e fibra ótica em São Carlos, exigindo um registro detalhado dos fornecedores e da origem do material. A medida busca combater furtos e receptação, aumentar a rastreabilidade e proteger serviços públicos essenciais como energia, abastecimento de água e telecomunicações. “Essa lei é um golpe direto no crime que rouba fios e apaga a cidade, sendo que a transparência representa segurança”, ratificou.

São Carlos mais segura

Entre as indicações também está a presença permanente da Guarda Municipal (GM) de São Carlos em imóveis particulares desocupados, servindo de suporte para ações de Saúde, Educação e da própria GM. A intenção é evitar invasões, furtos e depredações. “Não podemos deixar casas abandonadas, pois andarilhos e nóias invadem esses locais e geram caos em toda vizinhança”, defendeu o vereador.

O edil também preconizou a criação de um programa municipal para recuperar celulares perdidos e roubados. Essa proposta visa aumentar a segurança pública e facilitar a devolução dos aparelhos aos donos, baseando-se em modelos já adotados com sucesso em outras cidades e estados. O programa incluiria rastreamento tecnológico, parcerias com operadoras e órgãos de segurança. “Canais de denúncia e de devolução podem ser criados pela GM para agilizar a recuperação dos celulares”, especificou.

Conclusão

Com a formalização de entrega e conversa com o prefeito, Guerreiro aguarda agora que cada uma de suas propostas receba o devido encaminhamento técnico pelas secretarias competentes da Prefeitura de São Carlos. As medidas foram cuidadosamente planejadas para gerar um impacto significativo na população com o menor custo possível aos cofres públicos, demonstrando assim, que inovação e responsabilidade fiscal podem caminhar lado a lado.

O camarista também reforça que sua atuação parlamentar não se limita aos debates burocráticos, mas busca traduzir as reais necessidades dos habitantes em políticas concretas. A expectativa é que as propostas não apenas avancem na esfera administrativa, mas também inspirem novos modelos de gestão voltados à inclusão social, ao desenvolvimento tecnológico e à melhoria da qualidade de vida dos são-carlenses.

Ao final da reunião, Guerreiro informou que sua maior motivação é dar voz às demandas esquecidas da sociedade, especialmente das comunidades mais vulneráveis. Segundo ele, cada item apresentado representa um clamor vindo das ruas, das escolas, das unidades de saúde e das famílias que enfrentam diariamente os desafios da Capital da Tecnologia. “Não basta apontar os problemas, é preciso propor as devidas soluções”, concluiu.

