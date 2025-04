Guerreiro conquista R$ 400 mil para a rede municipal de saúde

Além de captar verbas extras junto às esferas estadual e federal, Guerreiro já promoveu diversas ações voltadas ao progresso na área de saúde - Crédito: Divulgação

O vereador Leandro Guerreiro (PL) anunciou a conquista de R$ 400 mil em dotações destinadas à área da saúde pública de São Carlos. O montante foi obtido por intermédio de emendas parlamentares solicitadas pelo político são-carlense junto ao deputado federal Adilson Barroso (PL) e à deputada estadual Fabiana Bolsonaro (PL). Cada um destinou R$ 200 mil, que serão aplicados no custeio de ações e atividades clínicas desenvolvidas no município.

Guerreiro entende que a população sofre bastante com os serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), cuja expectativa com estas verbas é alcançar alguma melhoria na qualidade do atendimento. “Esses recursos chegam em um momento crucial para a gestão pública de São Carlos, que enfrenta desafios constantes para garantir uma assistência digna ao cidadão”, analisou. “Estou imensamente feliz com a sensibilidade dos amigos Barroso e Fabiana por entenderem os gravíssimos problemas da comunidade são-carlense”, agradeceu.

O edil de legenda liberal reforçou que a demanda por benfeitorias no setor de saúde é crescente e necessita de pedidos constantes junto ao ambiente político, não podendo interromper a destinação de recursos nem deixar de apresentar novas ideias para a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). “Nossa luta é para não faltar medicamentos, otimizar a cobertura dos plantões médicos, reduzir as filas e fortalecer o acolhimento na atenção primária”, declarou.

A prioridade é branca

Além de captar verbas extras junto às esferas estadual e federal, Guerreiro já promoveu diversas ações voltadas ao progresso na área de saúde. O camarista já elaborou diversos processos de requerimentos e indicações solicitando dinamismo e fluidez no sistema de recepção da Farmácia de Alto Custo, sugerindo também a criação de uma central de atendimento ao usuário, cuja proposta pretende oferecer suporte uniformizado e otimizado, além da implementação de unidades móveis de apoio médico para atender moradores de rua e idosos. “Fui eleito com o propósito de trabalhar firme e buscar projetos concretos”, enfatizou. “O SUS é exemplar no papel, mas infelizmente apresenta uma série de deficiências burocráticas”, completou.

Recentemente, o vereador do PL protocolou uma indicação na Casa Legislativa sugerindo a instalação de roteadores com tecnologia Dual WAN e nobreaks, equipamentos que garantem o funcionamento da internet e da iluminação mesmo durante as interrupções no fornecimento de energia elétrica. “Quando falta a eletricidade, todo o sistema da rede virtual trava, atrasando o atendimento, aumentando as filas e prejudicando o trabalho de servidores públicos e das equipes médicas”, lamentou. “Vamos monitorar cada etapa destas emendas para que elas colaborem com os avanços administrativos dessa gestão”, concluiu.

