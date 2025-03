Guerreiro articula obras de melhorias em Cemei da Vila Monteiro

Crédito: Divulgação

O vereador Leandro Guerreiro (PL) protocolou um requerimento solicitando providências urgentes para a revitalização e manutenção do Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Deputado Lauro Monteiro da Cruz, localizado na Vila Monteiro. Durante visita ao local, constatou diversas irregularidades estruturais que comprometem a segurança e o bem-estar das crianças, professores e funcionários. “A situação desta unidade é extremamente crítica”, confirmou o camarista.

Entre os problemas identificados, destacam-se árvores condenadas com risco de queda, brinquedos quebrados, vidros estilhaçados e um piso inadequado para que as crianças possam brincar descalças com segurança. Além disso, a areia do playground não é substituída periodicamente, aumentando o risco de contaminações. “É inadmissível que um espaço dedicado à educação infantil se encontre nessas condições”, declarou Guerreiro. “Não podemos esperar que um acidente ocorra para que medidas sejam tomadas”, advertiu.

O vereador também ressaltou a necessidade de instalação de pias e sanitários adaptados à altura das crianças matriculadas no Cemei, uma vez que, atualmente, elas não conseguem utilizá-los adequadamente para sua higiene pessoal. “A Secretaria de Educação tem a obrigação de garantir um ambiente seguro e apropriado para esses alunos”, pontuou.

Ao ser aprovado na Câmara, esse requerimento será encaminhado ao prefeito Netto Donato (PP), com questionamentos diretos sobre prazos e ações concretas para solucionar os problemas relatados. Entre as demandas apresentadas, Guerreiro indagou sobre o cronograma para poda das árvores, substituição da areia do playground, reparo dos brinquedos e nivelamento do piso, além de outras melhorias essenciais. “Essas reivindicações não são recentes, pois a direção do Cemei encaminha ofícios desde 2020”, ressaltou.

O edil ainda alertou que a omissão do poder público pode configurar negligência, uma vez que o direito à educação em ambiente adequado é garantido pela Constituição Federal e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). “Se o Executivo não agir, continuarei cobrando e denunciando”, assegurou Guerreiro. “Não podemos aceitar que crianças permaneçam em um espaço precário e perigoso”, concluiu.

