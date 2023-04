Ginásio do Pacaembu: Elton Carvalho pede recursos ao Estado para reformas

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

O vereador Elton Carvalho (Republicanos) se reuniu com a Secretaria de Estado de Esportes, Coronel Helena, e solicitou recursos para a realização de reformas no Ginásio localizado no bairro Pacaembu.

O parlamentar destacou que o dispositivo carece de melhorias e que, o ginásio é fundamental para promover esportes e lazer em uma região carente da cidade.

“O ginásio precisa de reformas urgentes, visto que, tem um papel social e esportivo essencial numa região da cidade que carece por opções de lazer e entretenimento”, disse Elton. “Tenho certeza que pela relevância do nosso pedido, e pelo projeto entregue em parceria coma Secretaria Municipal de Esportes e Cultura, será contemplado pelo Estado”, finalizou.

Elton agradeceu a parceria e presteza do Secretario Thiago de Jesus e de toda sua equipe, na elaboração do projeto técnico e pelo suporte ofertado.

“É importante essa parceria entre legislativo e executivo, priorizando a cidade e a população. Registro meus agradecimentos ao Secretario Thiago e toda sua equipe técnica pelo suporte oferecido”, ratificou.

Leia Também