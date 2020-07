Fiscalização recebe novos computadores através de emenda parlamentar do vereador Elton Carvalho

Crédito: Divulgação

O departamento de fiscalização da Prefeitura Municipal de São Carlos recebeu esta semana dois novos computadores, adquiridos através de emenda parlamentar destinada pelo vereador Elton Carvalho (Republicanos).

Rodolfo Tiberio Penela, diretor do departamento, destaca a importância da aquisição. “Agradeço imensamente a liberação da emenda parlamentar para a compra de dois computadores e principalmente pela destinação e atenção do vereador Elton Carvalho, que esteve com o Departamento de Fiscalização durante todo o seu mandato”, disse Rodolfo.

“É um grande prazer contribuir e promover melhorias a um departamento tão atuante. Principalmente neste momento de pandemia, as ações da equipe têm sido providenciais. Acredito que o mínimo a ser feito é dar condições e suporte para que o trabalho seja cada vez eficaz e eficiente. É o dinheiro da população sendo investido em prol da coletividade”, destacou Elton.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também