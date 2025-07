Filiados elegem nova direção do PT em São Carlos

Crédito: divulgação

Neste domingo, o Partido dos Trabalhadores realizou em todo o país mais uma edição do PED – Processo de Eleição Direta –, mecanismo que garante a todos os filiados e filiadas o direito de votar nas direções municipais, estaduais e nacional do partido.

Em São Carlos, a votação ocorreu das 9h às 17h, na Câmara Municipal, reunindo cerca de 150 petistas da cidade. Ao final da apuração, foi eleita como presidenta do PT a professora e militante da Economia Solidária, Rita Fajardo.

A chapa vencedora, “Unidade pela Democracia”, reafirma o compromisso histórico do partido com a participação popular e o fortalecimento da base.

O PED é uma das marcas mais fortes da democracia interna do Partido dos Trabalhadores, o maior partido de esquerda do mundo ocidental, construído com a participação ativa de milhares de pessoas que acreditam em um projeto coletivo de justiça social, igualdade e transformação política no Brasil.

Para a presidenta eleita há alguns desafios prioritários para o próximo periodo: "a defesa do governo Lula, que está lutando para diminuir a injustiça social e um maior enraizamento do Partido na nossa cidade. É preciso um partido forte para as eleições de 2026, para elegermos deputados da nossa cidade comprometidos realmente com o povo de São Carlos".

A nova direção do PT terá uma mandato de 4 anos

