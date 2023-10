Festival de Natação da Apanasc acontece em São Carlos

SIGA O SCA NO

02 Out 2023 - 06h36

02 Out 2023 - 06h36 Por Redação

Crédito: Divulgação

A Associação de Pais e Amigos da Natação de São Carlos (Apanasc), em parceria com a Prefeitura Municipal de São Carlos, realizou neste domingo, 1 de outubro, na piscina localizada no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, mais um Festival de Natação para os novos talentos da natação são-carlense.

Sob o comando do técnico e responsável pela escola da cidade, Luís Fabiano Ferrari e toda sua equipe, a Apanasc é a única instituição de São Carlos que oferece aulas gratuitas para crianças aprenderem a nadar. “Essa é uma oportunidade da comunidade são-carlense ver o trabalho que é realizado pela escolinha que tem caráter social”, destaca o profissional.

De acordo com o vereador licenciado, Rodson Magno, atualmente presidente da Prohab e parceiro da Apanasc, esse tipo de evento é muito importante para incentivar os alunos, além de apresentarem para seus familiares e amigos todo o aprendizado da escolinha. “Quero parabenizar todas as crianças pela participação, determinação e premiação, além dos organizadores do festival, pela estrutura montada e organizada para receber os participantes, seus familiares e toda a população de São Carlos”, finaliza Rodson.

