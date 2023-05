Ferraz diz que fica no MDB e é pré-candidato a prefeito de São Carlos

Baleia e Ferraz durante reunião em São Paulo - Crédito: Divulgação

O vice-prefeito Edson Ferraz, esteve em São Paulo na quinta-feira, 18, a convite do deputado federal e presidente Nacional do MDB, Baleia Rossi, para discutir a participação do MDB São Carlos na eleição de 2024 e a intenção de ser pré-candidato. Também solicitou ao deputado uma emenda no valor de R$ 500 mil para Santa Casa de São Carlos.

Durante a reunião com Baleia, discutiram estratégias para melhorar a representação de São Carlos no âmbito federal e como garantir que as necessidades da comunidade sejam atendidas, além de reforçar formas de aumentar a participação dos eleitores nas próximas eleições e como garantir que tenham acesso a informações precisas e confiáveis sobre os candidatos.

Em junho, acontece a convenção municipal para eleger o novo diretório e foi passado ao vice-prefeito o aval do deputado, para montar a chapa e definir os rumos do partido para as eleições de 2024.

“Em São Carlos, juntamente com os vereadores do partido, Lucão Fernandes, que tem feito um grande trabalho como presidente da comissão parlamentar da saúde, com Roselei Françoso, que está fazendo um grande trabalho na secretaria da Educação, além de ser o presidente do MDB local, com o vereador Fábio Zanchin - líder da bancada de vereadores e com o apoio da executiva, vamos ter um bom resultado”, destaca Ferraz, e ainda conclui. “Foi uma reunião muito produtiva, como sempre, fui muito bem recebido pelo deputado Baleia Rossi e por seu chefe de gabinete Rodrigo Arenas”, finalizou.

