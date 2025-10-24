Fábio Zanchin deve se afastar da Câmara para cirurgia

Vereador Fábio Zanchin - Crédito: divulgação

Até o fim de 2025, o vereador Fábio Zanchin (Solidariedade) deve se afastar da Câmara Municipal para passar por uma cirurgia na coluna. Assim, em tese, quem assumiria seu lugar seria a suplente Ana Paula Vaz, atual secretária municipal da Família na gestão do prefeito Netto Donato (PP).

No entanto, Ana Paula não deseja deixar o comando da Pasta, o que abriria espaço para o segundo suplente, Wander Japa. Para isso, entretanto, existem dois obstáculos. O primeiro é que Japa estaria descontente com o vereador Dé Alvim, uma das principais lideranças do Solidariedade. O segundo é que ele estaria se filiando ao PDT, inclusive com a intenção de assumir a presidência do partido, anteriormente ocupada pelo ex-vereador Dimitri Sean.

