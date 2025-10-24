(16) 99963-6036
sexta, 24 de outubro de 2025
Política

Fábio Zanchin deve se afastar da Câmara para cirurgia

Primeira suplente é Ana Paula Vaz, que atualmente ocupa a Secretaria da Família; porém, ela estaria relutando em deixar o comando da Pasta para ingressar no Legislativ

24 Out 2025 - 07h15Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Vereador Fábio Zanchin - Crédito: divulgação Vereador Fábio Zanchin - Crédito: divulgação

Até o fim de 2025, o vereador Fábio Zanchin (Solidariedade) deve se afastar da Câmara Municipal para passar por uma cirurgia na coluna. Assim, em tese, quem assumiria seu lugar seria a suplente Ana Paula Vaz, atual secretária municipal da Família na gestão do prefeito Netto Donato (PP).

No entanto, Ana Paula não deseja deixar o comando da Pasta, o que abriria espaço para o segundo suplente, Wander Japa. Para isso, entretanto, existem dois obstáculos. O primeiro é que Japa estaria descontente com o vereador Dé Alvim, uma das principais lideranças do Solidariedade. O segundo é que ele estaria se filiando ao PDT, inclusive com a intenção de assumir a presidência do partido, anteriormente ocupada pelo ex-vereador Dimitri Sean.

Leia Também

Paraná Filho pode voltar à Câmara em novembro
Política 09h48 - 23 Out 2025

Paraná Filho pode voltar à Câmara em novembro

Vereador Julio Cesar solicita informações sobre emendas destinadas a São Carlos por Newton Lima
Política13h17 - 22 Out 2025

Vereador Julio Cesar solicita informações sobre emendas destinadas a São Carlos por Newton Lima

"Bolsonaro precisa de uma punição pedagógica", diz Ivan Valente em São Carlos
Eleições 202616h49 - 20 Out 2025

"Bolsonaro precisa de uma punição pedagógica", diz Ivan Valente em São Carlos

Deputado Ivan Valente (PSOL) recebe título de Cidadão Honorário em São Carlos nesta segunda-feira
Política08h42 - 18 Out 2025

Deputado Ivan Valente (PSOL) recebe título de Cidadão Honorário em São Carlos nesta segunda-feira

Câmara Municipal aprova lei que combate ciberpedofilia e adultização infantil
São Carlos18h42 - 14 Out 2025

Câmara Municipal aprova lei que combate ciberpedofilia e adultização infantil

Últimas Notícias