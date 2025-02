Estudante deficiente visual do Cidade Aracy é aprovado na 6ª colocação no Provão Paulista

Nycholas tem deficiência visual e foi estudante da Escola Estadual Luiz Viviani Filho - Crédito: SCA

Na tarde desta terça-feira (04), os vereadores da Câmara Municipal de São Carlos aprovaram uma moção de congratulação ao jovem Nycholas Henrique Leal Santana, de 17 anos, pela 6ª colocação no Provão Paulista no curso de Agronegócio, na FATEC de Taquaritinga. A moção foi de iniciativa do vereador Gustavo Pozzi (Progressistas).

Nycholas tem deficiência visual e foi estudante da Escola Estadual Luiz Viviani Filho, localizada no Cidade Aracy. Na tarde desta terça-feira, a diretora regional de ensino de São Carlos, Debora Gonzales Costa, o vice-diretor da Escola Estadual Luiz Viviani Filho, Fabio Cunha, professores foram ao Legislativo comemorar a homenagem realizada pela Câmara.

O Provão Paulista Seriado é uma avaliação que garante ao estudante da rede pública ingresso direto nas melhores universidades e faculdades estaduais de São Paulo: USP, Unicamp, Unesp, Fatecs e Univesp. Quase 380 mil estudantes matriculados na 3ª série do Ensino Médio das escolas da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc- SP) participam da edição de 2024 do Provão Paulista Seriado.

Durante a sessão, Nycholas agradeceu a Deus, aos professores e aos familiares pela nova conquista.

“O que mais me alegra neste momento é que meu sentimento não é possível definir com palavras, são vários os meus sentimentos. Mas o principal deles é a gratidão a Deus e aos que me apoiaram nos meus momentos difíceis e saber que, mesmo sendo um jovem de periferia, deficiente visual, tamanha façanha pode ser conquistada”, afirmou Nycholas. O vídeo pode ser assistido no Facebook e no Instagram do SCA.

A diretora Regional de Ensino, Debora Gonzales Costa, sublinhou que a história de Nycholas é uma quebra de paradigmas.

“Estamos aqui para homenagear o nosso aluno Nicolas da Escola Luiz Viviane, uma escola PEI [Programa de Ensino Integra], com carga horária de 7h. Hoje estamos testemunhando a concretização de um sonho, de um projeto de vida desse menino que acompanhei desde muito jovem ali na escola. Ele sempre quis trabalhar com terra, com a questão da produção, plantação, agronomia. O Nycholas trabalhou muito para conquistar essa vaga na FATEC. Temos aqui hoje uma quebra de paradigma, porque a gente sempre espera que alguém com alguma deficiência e que tenha alguma limitação não consiga alcançar seus objetivos. O Nycholas vem aqui para provar isso, ele é um menino 100% cego e isso não foi obstáculo para que ele chegasse no seu projeto de vida”, declarou a diretora regional de ensino Débora.

O vereador Gustavo Pozzi, por sua vez, enalteceu a atuação do Governo do Estado de São Paulo e dos professores.

“Só o fato do Nycholas morar numa periferia e estudar em uma escola pública já seria um grande feito ele ser aprovado numa FATEC. Ele tem uma situação especial, tem deficiência visual e mesmo assim isso não foi impedimento. Temos que reconhecer o trabalho realizado pelo Governo do Estado e dos professores especiais que acompanham esse tipo de realidade e incentivam os alunos na hora de uma prova”, declarou o vereador.

Leia Também