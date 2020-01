Em nota, PT lamenta enchentes em São Carlos

Crédito: Marco Lúcio

O diretório municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) emitiu nota no final da tarde de quarta-feira, 8, onde se solidarizou com as pessoas atingidas pelas fortes chuvas dos últimos dias e lamentou os transtornos e os prejuízos materiais.

Membros do diretório afirmaram ainda que nesta época do ano o aumento no volume pluviométrico acarreta impactos sociais, ocasionados por enchentes e alagamentos que ocorrem há décadas no município.

Na nota, o PT disse que, em 12 anos de governo em São Carlos (Newton Lima – 2000/2008 e Oswaldo Barba (2008-2012) o partido investiu em obras e ações no combate às enchentes, sendo investidos R$ 22,4 milhões nos córregos Gregório e Monjolinho, como canalizações, contenções de margens, aprofundamento da calha dos córregos e construção de pontes. No Varjão, o problema foi eliminado.

