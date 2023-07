Elton Carvalho viabiliza reforma do ginásio do Pacaembu

Crédito: Divulgação

A reinauguração do ginásio municipal de esportes José Favoretto foi motivo de comemoração nesta quinta-feira, 6. Com recursos destinados pela Secretaria de Estado de Esporte, na ordem de R$ 409 mil, foi possível realizar a reforma do piso do Ginásio, que estava em condições inapropriadas.

O recurso foi viabilizado após pedido do vereador Elton Carvalho (Republicanos) que foi prontamente atendido pela Secretaria, Coronel Helena Reis.

“Agradeço imensamente a Coronel e ao Governador Tarcísio por nos atender de imediato. Este ginásio estava precisando de melhorias e fica localizado numa região que é carente de opções de esportes e lazer. Agradeço também à prefeitura pela reforma realizada em contrapartida, melhorando as condições do telhado, vestiário, sanitários e com a pintura do espaço. Ficou muito bom. Vamos lutar pela acessibilidade deste e de todos os ginásios da cidade, tornando-os ainda mais inclusivo e acessíveis”, destacou Elton.

O parlamentar enfatizou a importância desse esforço conjunto, entre Legislativo e Executivo, Município, Estado e União, para suprir as demandas da cidade.

“É muito importante essa abertura com o Governo do Estado e com o Congresso Nacional que temos através do partido Republicanos. Isso dá sustentação ao nosso mandato e proporciona abrir portas, a partir da capitação de recursos, programas e iniciativas. Acho fundamental a parceria entre os poderes, das diversas esferas, para que possamos beneficiar a população, a cidade e suprir as demandas, que são inúmeras”, finalizou.

