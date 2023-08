Elton Carvalho destina recursos para futebol de crianças com TEA

SIGA O SCA NO

Elton: “Fico contente em contribuir com um projeto sério, humanizado e inclusivo” - Crédito: Divulgação

“Emenda parlamentar contempla mais de 25 crianças com Transtorno de Espectro Autista e foi solicitado pela militante e mãe atípica Marli Moretti”

O vereador Elton Carvalho (Republicanos) destinou recursos para o projeto “Futebol Inclusão” que é composto por mais de 30 crianças e jovens com TEA. As atividades estão acontecendo na quadra poliesportiva do Salesianos, na Vila Nery, às sextas à tarde e aos sábados de manhã.

“Fico contente em contribuir com um projeto sério, humanizado e inclusivo. É um prazer imenso apoiar um projeto tão bonito, inclusivo e humanizado. Queria parabenizar a Olga e as demais mães atípicas pela iniciativa, à Marli Moretti por nos apresentar aos responsáveis pelo Futebol Inclusão e ao Salesianos por receber a todos da melhor forma possível”, disse o parlamentar.

Marli Moretti, que é mãe atípica e militante pela causa do autismo, enalteceu a iniciativa do vereador por apoiar políticas públicas em favor da inclusão de crianças com TEA.

“Eu gostaria de agradecer e enaltecer ao vereador Elton por acolher e apoiar financeiramente o Futebol Inclusão e fazer um apelo ao poder público para que o autismo possa protagonizar e figurar o topo da agenda governamental da Prefeitura, visto que, temos cada vez mais crianças com TEA, listas de esperas gigantescas por atendimento nas ONGs e, entendemos que a cidade carece com urgência de políticas públicas, de estrutura e profissionais capacitados em quantidade suficiente para atender esta demanda tão urgente”, finalizou Marli.

Interessados (as) entrar em contato com Olga, através do WhatsApp (16) 98126-6159

