Elton Carvalho denuncia descarte de resíduos em area de proteção ambiental no Gonzaga

Crédito: Divulgação

O vereador Elton Carvalho (Republicanos) fiscalizou na manhã dessa segunda uma área de proteção ambiental localizada no bairro Jardim Gonzaga.

No local foi encontrada uma grande quantidade de resíduos, descartados de forma irregular, tornando-se um problema de saúde pública com a proliferação de insetos, aracnídeos e roedores.

Elton acionou diversos departamentos das secretaria de: serviços públicos, do meio ambiente, da saúde e da cidadania e assistência social, mediante a complexidade do contexto ali encontrado.

“A situação encontrada no Gonzaga é insustentável e requer providencias imediatas. Fui acionado pelos moradores do bairro, entrei em contato com as secretarias e fui muito bem atendido”, disse o parlamentar. “É realmente muito triste por se tratar de uma área ambiental, estar na situação em que se encontra. Peço que a Prefeitura dê suporte para os moradores da comunidade e intervenha com a máxima urgência”

Leia Também