Fiscais no canil: Elton Carvalho cobra a contratação para o Departamento de Controle e Defesa Animal

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Segundo Elton, já há candidatos aprovados em concurso público aguardando convocação - Crédito: Divulgação

O vereador Elton Carvalho (Partido Republicano), presidente da Frente Parlamentar de Defesa Animal, protocolou um requerimento à Prefeitura solicitando, em caráter de urgência, a contratação de mais fiscais para o Departamento de Proteção e Controle Animal. Atualmente, a cidade conta com apenas um fiscal para atender todas as ocorrências de maus-tratos, abandono e violência contra animais — uma estrutura insuficiente para um município com 260 mil habitantes.

Segundo o parlamentar, já há candidatos aprovados em concurso público aguardando convocação, o que permitiria ampliar de imediato o quadro de fiscais. Para Elton, é necessário avançar na causa animal e garantir melhores condições de atendimento. “Precisamos evoluir nessa questão. Ter mais fiscais atuando fará muita diferença para proteger os animais e atender a população com mais agilidade”, destacou.

Ele também reforça que, caso o único fiscal atualmente ativo precise se ausentar por motivos de saúde ou férias, a cidade fica completamente sem cobertura para fiscalizações. Além disso, há uma crescente no número de denúncias e casos envolvendo maus-tratos, o que exige uma resposta mais estruturada por parte do poder público.

Leia Também