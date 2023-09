Elton Carvalho acompanha reforma na unidade de saúde do Vida Nova São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

O vereador Elton Carvalho (Republicanos) visitou na última semana a unidade de saúde do bairro Vida Nova São Carlos, que passa por reformas. As obras estão dentro do cronograma estabelecido sendo que, 80% da reforma já está concluída e, em breve, estará disponível para atendimentos à população.

O vereador ressalta a importância da unidade para a comunidade local e que, desde 2021 vem cobrando intensamente o funcionamento da USF.

“Estamos trabalhando em conjunto com os moradores desde 2021 para que seja realizada a inauguração da unidade e o quanto antes, os atendimentos à comunidade sejam disponibilizados. Sabemos da importância desse dispositivo para os moradores do bairro e dos entornos. Estamos ansiosos e acompanhando semanalmente a reforma, pedindo celeridade e dando retorno para à comunidade”, frisou Elton.

A secretaria de saúde Jora Porfirio assegurou ao parlamentar que já tem equipe disponível para iniciar os atendimentos, assim que a unidade for reinaugurada.

