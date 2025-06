Eleitorado de São Carlos prefere prefeitos de centro-direita

Votação - Crédito: arquivo/Agência Brasil

Os resultados das eleições municipais dos últimos 77 anos (de 1947 a 2024) revelam que o eleitorado de São Carlos tem uma preferência por prefeitos que assumem a ideologia do centro para a direita.

A única exceção dessa sequência ocorreu entre 2001 e 2012, quando o PT conseguiu furar essa bolha e vencer três eleições seguidas com os ex-reitores da UFSCar: Newton Lima (PT), por dois mandatos, e Oswaldo Barba (PT), por um mandato.

De 1976 para cá, foram eleitos Antônio Massei (Arena), Dagnone de Melo (MDB), Vadinho De Guzzi (PRN), Rubens Massúcio Rubinho (PDC), Dagnone de Melo (PFL), Paulo Altomani (PSDB), Airton Garcia (PSB), Airton Garcia (PSL) e Netto Donato (PP).



As três derrotas da centro-direita para a centro-esquerda ou esquerda, representada pelo PT, ocorreram em disputas eleitorais nas quais a centro-direita estava fragmentada em várias candidaturas. Em 2000, por exemplo, esse espectro político tinha pelo menos três candidatos fortes: Melo, que estava no poder e concorria à reeleição; Altomani, que disputava sua terceira eleição seguida; e Rubinho, que havia governado São Carlos entre 1993 e 1996 e tentava voltar.



Em 2004, Melo, que havia perdido em 2000 por 128 votos, foi novamente candidato, assim como Altomani. Em 2008, Barba concorreu contra Altomani e Airton Garcia. A votação somada dos dois superava a votação do petista.



De olho nos números, as lideranças da centro-direita criaram uma armadilha para Airton Garcia. Ele permaneceu filiado ao DEM, partido que era aliado do governo estadual, então comandado por Geraldo Alckmin. O governador, que controlava o DEM através de seu aliado Rodrigo Garcia, vetou a candidatura de Airton e fechou apoio ao tucano. Assim, sem outro concorrente com força à direita, Altomani venceu o pleito, mesmo com Barba tendo a maior votação do PT de todos os tempos em São Carlos.

Feito inédito

Netto Donato teve maior votação da história de São Carlos

Netto Donato, 43 anos, do PP, foi eleito prefeito com a maior votação da história de São Carlos: 68.178 votos [48% dos votos presentes, 54% dos votos válidos]. Netto superou a votação de Paulo Altomani, do PSDB, eleito em 2012 com 61.823 votos [44% dos votos presentes, 49% dos votos válidos].

Prefeitos mais votados

1947–2024 | 77 anos

Últimas 19 eleições

2024 – Netto Donato (PP) – 68.178

2012 – Paulo Altomani (PSDB) – 61.823

2020 – Airton Garcia (PSL) – 54.573

2016 – Airton Garcia (PSB) – 48.951

2004 – Newton Lima (PT) – 48.876

Prefeitos com maior percentual

1976–2024 | 48 anos

Últimas 11 eleições

(Percentual de votos presentes)

1976 – Antônio Massei (Arena) – 50%

2024 – Netto Donato (PP) – 48%

2012 – Paulo Altomani (PSDB) – 44%

2020 – Airton Garcia (PSL) – 42%

1992 – Rubens Massúcio (PTB) – 42%

