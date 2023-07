Educação financeira nas escolas: Lei do vereador Bruno Zancheta é sancionada pelo prefeito

Vereador Bruno Zancheta e Roselei Françoso, secretário municipal de Educação: lei institui programa “Jovem Economista” nas escolas municipais -

A Lei n° 21504/2023, de autoria do vereador Bruno Zancheta, que propõe a implantação do programa “Jovem Economista” nas escolas municipais de São Carlos, foi sancionada pelo prefeito Airton Garcia, sendo publicada no Diário Oficial do Município.

Bruno Zancheta destacou: “Nosso objetivo com essa lei é claro: levar educação financeira aos alunos, ensinando conceitos básicos de economia, presentes nos noticiários e em situações cotidianas para que, no presente e futuro, possam administrar bem suas finanças. Como parlamentar mais jovem do Legislativo e professor, sei da importância desses conceitos em nosso dia a dia”.

O parlamentar fez agradecimentos ao prefeito Airton Garcia e ao secretário municipal de governo, Netto Donato, “pela sensibilidade e, principalmente, pelo olhar com nossa educação e nossos jovens”.

