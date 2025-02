Edson Ferraz solicita título de cidadão benemérito para o Professor Lincoln Benite

Compartilhar no facebook

Edson e Lincoln - Crédito: divulgação

Na sessão ordinária da Câmara Municipal marcada para esta terça-feira, 4 de fevereiro, o vereador Edson Ferraz apresentará um projeto de decreto legislativo solicitando a concessão do título de Cidadão Benemérito ao Professor Lincoln César Benite.

O projeto reconhece os relevantes serviços prestados por Lincoln à comunidade são-carlense, especialmente na área do esporte e da educação. O professor, que tem se destacado como técnico de futebol do time Chuteira de Ouro/Salesianos, é admirado por seu trabalho com mais de 300 crianças, além de ter revelado diversos talentos para o futebol profissional, como Liliu, Vinicius Mingotti e Fernando Canesin.

Durante sua trajetória, Lincoln superou desafios pessoais, incluindo uma deficiência no braço esquerdo, e se tornou um exemplo de determinação e superação para jovens atletas e para a comunidade. A proposta de título é uma forma de homenagear suas contribuições e inspirar novas gerações.

A votação do projeto está prevista para ocorrer ao longo da sessão, que terá início às 15h e será aberta ao público. A comunidade está convidada a acompanhar e apoiar essa importante iniciativa que reconhece um dos grandes nomes do esporte local.

