Edson Ferraz é eleito presidente do MDB de São Carlos

O vereador Edson Ferraz foi eleito neste domingo (8) presidente do Diretório Municipal do MDB de São Carlos, durante convenção realizada no plenário da Câmara Municipal. O encontro marcou a renovação da executiva partidária para o biênio 2025–2027 e reuniu importantes lideranças locais, regionais e estaduais, consolidando o protagonismo do MDB na política da cidade.

A convenção foi aberta pelo atual presidente, Eduardo Cotrim, que encerra seu mandato à frente do diretório e assume agora a 2ª vice-presidência. A chapa liderada por Ferraz foi aprovada por unanimidade pelos filiados presentes. Ele assume o comando com o compromisso de fortalecer a estrutura do partido e ampliar o diálogo com a população.

“É uma honra assumir essa responsabilidade. O MDB de São Carlos tem história, tem base e tem compromisso com a cidade. Vamos trabalhar de forma coletiva, moderna e transparente”, declarou Edson Ferraz após ser proclamado presidente.

Primeira convenção do MDB realizada em 2025 no estado

A convenção contou com a presença do presidente estadual do MDB, Rodrigo Arenas, que destacou o pioneirismo do diretório são-carlense:

“São Carlos é a primeira cidade do estado de São Paulo a realizar a convenção municipal em 2025. Isso demonstra organização, compromisso e protagonismo. Parabéns ao diretório e a todos os envolvidos.”

Experiência e renovação

Edson Ferraz tem uma trajetória consolidada na política municipal: foi secretário de Esportes por dois mandatos, vice-prefeito e atualmente exerce mandato como vereador. À frente do MDB local, pretende implementar uma gestão participativa e transparente.

“Assumo essa missão com humildade, mas com muita disposição para fazer do MDB um partido mais próximo das pessoas. Vamos investir na formação de novas lideranças, fortalecer os núcleos e atuar com firmeza nos temas que impactam a vida da nossa população”, afirmou.

Transição com continuidade

O ex-presidente Eduardo Cotrim fez um balanço positivo de sua gestão e ressaltou a importância da renovação aliada à experiência:

“Foi um ciclo importante de organização e construção de pontes. Deixo a presidência com a certeza de que o partido segue fortalecido, sob a liderança de uma figura experiente e comprometida como Edson Ferraz.”

Lideranças prestigiam a convenção

O evento foi prestigiado por diversas autoridades e representantes políticos, entre eles:

Silvio Crestana (representando o deputado estadual Itamar Borges)

Ex-deputado federal Lobbe Neto

Ex-prefeitos Rubens Macuccio (Solidariedade) e Paulo Altomani (União Brasil)

Vice-prefeito e secretário de Educação Roselei Françoso (MDB)

Prefeito Netto Donato (PP)

Secretário Municipal de Esportes Fernando Carvalho (MDB)

Vereador Thiago de Jesus (MDB)

Assessor especial João Muller (MDB)

Durante sua fala, o prefeito Netto Donato parabenizou a nova diretoria e reafirmou o bom relacionamento com o partido:

“Parabéns ao Edson Ferraz e à nova direção do MDB. Desejo sucesso nesse novo ciclo e reforço que o MDB tem sido um parceiro importante do nosso governo. Podem contar com nosso apoio para avançar em políticas que beneficiem a população.”

Nova Comissão Executiva

A nova executiva do MDB de São Carlos para o biênio 2025–2027 ficou assim composta:

Presidente: Edson Aparecido Ferraz

1º Vice-presidente: João Batista Muller

2º Vice-presidente: Eduardo Antonio Teixeira Cotrim

Secretária-Geral: Andreia Rosa Souza

Secretária Especial do MDB Mulher: Rosângela Ribeiro de Almeida

Tesoureiro: Fernando Henrique Silva Carvalho

Vogais: Hilário Apolinário de Oliveira e Roberto Rado

Líder da Bancada de Vereadores: Thiago de Jesus

