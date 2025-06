Economista são-carlense afirma que crédito para compra de motos elétricas é "medida populista"

Motos elétricas: objetivo é facilitar o crédito para que os entregadores de alimentos possam adquirir seu veículo - Crédito: Unsplash

O economista Paulo Cereda afirma que o lançamento de linha de crédito especial para facilitar a compra de motocicletas elétricas por motoristas de aplicativos de todo o país, anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é uma “medida populista”.

“São iniciativas que vão ao encontro do consumo com o objetivo de manter a economia aquecida, liberando mais crédito. Lembrando que as famílias já estão bem endividadas. O crédito para reformas de casas faz parte da construção civil. Incentivar esse setor é sempre interessante porque ativa uma cadeia produtiva bastante longa, com mão de obra intensa, o que deve movimentar também a economia. São medidas para tentar aquecer a economia e mantê-la assim”, destaca Cereda.

Porém, o pacote de medidas, segundo o economista, não resolve os problemas da economia brasileira. “O cerne do problema é cortar gastos públicos mal feitos. Mas cortar gastos públicos que são necessários parece estar longe dos objetivos do atual presidente”, ressalta ele.

PACOTÃO – A iniciativa de criação de crédito para a aquisição de motos elétricas, que será anunciada nos próximos dias segundo o presidente, faz parte de um pacote de medidas que inclui a distribuição gratuita de botijões de gás para famílias carentes e um programa de financiamento para reformas residenciais.

“Tenho três programas para anunciar”, antecipou Lula ao participar do podcast Mano a Mano, apresentado pelo músico e compositor Mano Brown e pela jornalista Semayat Oliveira, e disponibilizado na última quinta-feira (19).

“Ainda este mês, eu tenho que anunciar um programa de crédito para reforma de casa. Porque, às vezes, você tem sua casinha e você não quer uma casa nova; você quer fazer um quarto, quer fazer um banheiro novo. Então, a gente vai abrir linha de crédito para a reforma de casa”, disse Lula, que também mencionou a meta do governo federal de entregar 3 milhões de novas unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida até o fim de seu atual mandato, em dezembro de 2026.

“[Também] vou abrir uma linha de crédito para financiar moto elétrica para os entregadores de alimentos neste país. E vamos anunciar gás de cozinha para as pessoas mais pobres do país, na cesta básica”, prometeu Lula.

No início deste mês, Lula já havia dito que o governo federal estava estudando como implementar a linha de crédito para os entregadores de aplicativos adquirirem motocicletas, sem especificar tratar-se de veículos elétricos.

A distribuição gratuita de botijões de gás de 13 quilos para famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) também vem sendo gestada ao menos desde 2024, como forma de ampliar o acesso ao gás liquefeito de petróleo (GLP).

“Um gás de cozinha sai da Petrobras a R$ 37 o botijão de 13 quilos. E chega às pessoas por R$ 140. Então, estamos encontrando um meio de fazer com que essas pessoas mais pobres recebam esse gás de graça”, finalizou Lula.

