Djalma Nery protocola PL que insere Festa de Ogum no Calendário Oficial de São Carlos

Crédito: divulgação

O vereador Djalma Nery (PSOL) protocolou, na última sexta-feira (1), um projeto de lei que insere a inclusão da Festa de Ogum no Calendário Oficial de Eventos do Município de São Carlos. A celebração é organizada pelo Terreiro Umbandista Boiadeiro Lenço Preto e Caboclo Sete Flechas e faz parte da tradição religiosa de matriz africana na cidade.

De acordo com o texto do projeto, a Festa de Ogum será realizada anualmente em data próxima ou posterior ao dia 23 de abril — data consagrada à entidade — conforme definição dos organizadores. A proposta tem como objetivo valorizar e preservar as expressões culturais e religiosas de matriz africana, promover o respeito à diversidade religiosa e fomentar ações culturais no município.

A organização do evento continuará sob responsabilidade do próprio terreiro, que comunicará anualmente ao Poder Executivo a data exata da festividade. A partir disso, o município poderá oferecer apoio logístico e institucional à realização da festa.

Segundo o projeto, as despesas decorrentes da execução da lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias da Prefeitura, podendo ser suplementadas se necessário.

Com a proposta, Djalma Nery busca garantir visibilidade institucional à celebração, fortalecendo o reconhecimento da cultura afro-brasileira e da liberdade religiosa em São Carlos.

