Diplomas falsos: MP aceita denúncia de Elton Carvalho e instaura inquérito

Elton: "Outros municípios levaram a sério a denúncia" - Crédito: Divulgação

A denúncia realizada pelo vereador Elton Carvalho (Republicanos), sobre a existência de servidores públicos que apresentaram diplomas falsificados à Prefeitura Municipal de São Carlos, foi acatada pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP).

Na ocasião, o MP instaurou um inquérito para investigar a existência de dolo e já realizou uma série de questionamentos ao Poder Executivo. Em paralelo, a Prefeitura abriu uma sindicância, criando comissões para a validação e apuração da existência de certificados e diplomas falsos.

“Fico contente que o MP acatou nossa denúncia e vai investigar a fundo. Acho muito importante que medidas exemplares sejam tomadas. Outros municípios levaram a sério a denúncia, exoneraram os envolvidos com as fraudes e de forma competente entenderam que as ações criminosas prejudicavam os cofres públicos, o erário. Inclusive, os servidores envolvidos precisaram ressarcir os cofres públicos.”, afirmou o parlamentar.

