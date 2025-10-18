(16) 99963-6036
sábado, 18 de outubro de 2025
Política

Deputado Ivan Valente (PSOL) recebe título de Cidadão Honorário em São Carlos nesta segunda-feira

Ele visitará a UFSCar e várias instituições e também terá agenda em Matão e Araraquara

18 Out 2025 - 08h42Por Da redação
Ivan Valente participará de debates, visitas a instituições e da sessão de homenagem no Poder Legislativo de São Carlos - Crédito: divulgaçãoIvan Valente participará de debates, visitas a instituições e da sessão de homenagem no Poder Legislativo de São Carlos - Crédito: divulgação

Nesta segunda-feira, 20 de outubro, o deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) estará em São Carlos, onde receberá, às 19h, na Câmara Municipal, o título de Cidadão Honorário. A homenagem foi proposta pelo vereador Djalma Nery (PSOL) e aprovada por todos os 21 vereadores do Poder Legislativo.

A agenda de Valente será extensa e começa logo pela manhã, quando ele concederá entrevistas a programas de rádio locais e, em seguida, fará uma visita ao Instituto Federal de São Carlos (IFSP).

Às 11h, o deputado, acompanhado do vereador Djalma Nery, visitará as moradias estudantis da UFSCar, onde dialogará com estudantes e acompanhará as reformas realizadas com apoio de emenda parlamentar de sua autoria.

Em seguida, ainda na UFSCar, o parlamentar irá até a Biblioteca Comunitária para vistoriar o acervo Florestan Fernandes, também fortalecido por recursos de seu mandato.

Às 12h, Valente participará da mesa-redonda “Orçamento Universitário e os Desafios da Educação Pública”, em frente ao Restaurante Universitário (RU), com a presença de docentes e estudantes.

No período da tarde, a agenda será regional, com visitas aos Institutos Federais de Araraquara e Matão. À noite, Valente e Djalma retornarão a São Carlos para a sessão solene de homenagem na Câmara Municipal.

