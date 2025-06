Deputado Guilherme Boulos participa de caravana em São Carlos ao lado de lideranças do PSOL e PT

Compartilhar no facebook

Boulos e políticos da esquerda - Crédito: Abner Amiel

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) visitou São Carlos na tarde desta quarta-feira (25) como parte de uma caravana que está percorrendo cidades do interior de São Paulo e 15 estados brasileiros até agosto. O objetivo é fortalecer o campo progressista, organizar a militância e combater a desinformação e as fake news contra o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Boulos esteve acompanhado da deputada estadual Ediane Maria (PSOL-SP) e foi recebido por vereadores da cidade: Fernanda Castelano (PSOL), Djalma Nery (PSOL), Lineu Navarro (PT) e Raquel Auxiliadora (PT). Ao longo da tarde, os parlamentares participaram de um encontro com estudantes e lideranças locais.

Os vereadores também fizeram discursos durante a atividade, que reuniu centenas de jovens. As falas destacaram temas como educação pública, combate à extrema-direita e políticas sociais voltadas à juventude.

Por volta das 13h, Guilherme Boulos discursou para alunos da universidade, reforçando a importância da mobilização popular, da valorização da democracia e do enfrentamento às fake news. Ele também destacou o papel dos estudantes na construção de um Brasil mais justo e solidário.

A caravana liderada por Boulos tem buscado ampliar a articulação entre mandatos, movimentos populares e partidos de esquerda, especialmente no interior, onde a atuação progressista enfrenta desafios maiores diante do avanço conservador.

