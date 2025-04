Dengue: vereador Bira pede à Prefeitura que use drones para pulverizar a cidade com biolarvicida

Compartilhar no facebook

Crédito: Divulgação

O vereador Bira (Podemos) informou na sessão desta terça-feira (15) que no mês de março protocolou um requerimento solicitando à Prefeitura que usasse drones agrícolas para pulverizar a cidade com biolarvicida para auxiliar no combate à dengue.

O requerimento pedia operações de pulverização com drones nos imóveis que se encontram fechados e os proprietários não permitem entrada ou não atendem os agentes que fiscalizam os focos do Aedes Aegypti, mosquito transmissor da dengue. Cidades do interior de São Paulo, como Rio Claro, Presidente Prudente, São José dos Campos, aderiram a esse tipo de combate.

Bira, no entanto, salientou que a Prefeitura atendeu o seu requerimento, porém não está realizando a pulverização.

"A Prefeitura contratou uma empresa de drones para mapeamento e identificação de possíveis criadouros do mosquito transmissor. Espero que a Prefeitura reveja essa situação e faça a pulverização com biolarvicida, usando drone, o qual é a substância recomendada pelo Ministério da Saúde para controlar vetores de doenças transmitidas pelo mosquito da dengue, zika, chikungunya e malária.

