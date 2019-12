Crianças com deficiência terão carrinho especial em estabelecimentos comerciais em São Carlos

Crédito: Divulgação

Foi aprovado por unanimidade na última sessão ordinária da Câmara Municipal, realizada terça-feira, 17, um projeto de lei de autoria do vereador Elton Carvalho (PSB), que obriga estabelecimentos comerciais acima de 500 metros quadrados, que dispõem de carrinhos de compras, oferecerem no mínimo cinco por cento da frota adaptado para crianças com deficiência.

“Fico muito feliz em contribuir com a inclusão dessas crianças. Apesar de ser uma medida simples, impacta positiva e consideravelmente na rotina delas proporcionando que elas façam compras com os familiares”, disse o parlamentar. “Espero que a lei possa ser aderida pela maioria dos estabelecimentos de nossa cidade, visando fomentar a acessibilidade e inclusão”, finalizou.

O projeto aguarda sanção do prefeito Airton Garcia e deve entrar em vigor no começo de 2020.

