Cotrim assume presidência do MDB e apresenta Edson Ferraz como pré-candidato a prefeito de São Carlos

Presidente do MDB, Cotrim cumprimenta Ferraz, pré-candidato a prefeito de São Carlos - Crédito: Divulgação

Aconteceu neste sábado, 24, a Convenção Municipal do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) em São Carlos. Durante o evento, o diretório municipal do partido elegeu o seu novo presidente.

A convenção foi realizada na Câmara Municipal de São Carlos e contou com a presença de Edson Ferraz, vice-prefeito, Roselei Francoso (Secretário Municipal de Educação e Presidente Municipal do MDB em exercício ), Eduardo Cotrim (Diretor Presidente da FESC), João Müller (Secretário Municipal de Obras), dos vereadores do MDB Lucao Fernandes e Fabio Zanchin, de membros do partido, lideranças políticas de vários partidos como SOLIDARIEDADE, PTB, PSB, PSDB, PSD, PT, AVANTI, CIDADANIA, PDT, vereadores De Alvim, Dimitri Sean, Malabim, Professor Azuaite, Raquel Auxiliadora, ex-vereadores, ex-Prefeito Rubinho Massucio e João Octávio Dagnone de Melo e filiados. Durante a reunião, foram discutidos diversos assuntos relacionados ao partido e ao cenário político local.

Entre os principais assuntos abordados estavam as estratégias para as eleições municipais de 2024 e a importância da união dos membros do partido para fortalecer a sigla na cidade.

Após a discussão dos temas, foi realizada a eleição para a presidência do diretório municipal do MDB de São Carlos. O novo presidente eleito Eduardo Cotrim, que já ocupou diversos cargos no MDB, incluindo a presidência do diretório municipal em outras ocasiões. Ele é uma figura de destaque dentro da legenda em São Carlos e conta com o apoio de diversos membros e lideranças do partido na cidade.

A escolha de Eduardo Cotrim para a presidência do diretório municipal na convenção deste sábado reforça a importância da experiência e da trajetória de militância dentro do partido para a condução das estratégias e ações políticas.

Cotrim também destacou a importância da unidade do partido para avançar em suas propostas e objetivos. Ele também mencionou a importância de dialogar com outros partidos e lideranças políticas na cidade para construir alianças em prol do desenvolvimento de São Carlos.

Durante a Convenção Municipal do MDB em São Carlos, além da eleição do novo presidente, também foi anunciado o nome do atual vice-prefeito, Edson Ferraz, como pré-candidato do partido às eleições municipais de 2024.

Edson Ferraz é um político experiente, foi secretário de esportes, tendo sido eleito vice-prefeito na chapa encabeçada pelo atual prefeito, Airton Garcia, em 2020. Sua indicação como pré-candidato do MDB para as eleições de 2024 reforça a importância do partido em buscar a continuidade do seu projeto político na cidade.

Várias lideranças e membros, tanto do MDB quanto de outros partidos presentes, que fizeram uso da palavra, agradeceram e elogiaram o atual presidente do partido, Roselei Francoso, uma liderança política importante em São Carlos e conduziu o partido com muita competência nos últimos anos.

A Convenção Municipal do MDB em São Carlos foi considerada um sucesso pelos participantes e reforçou o compromisso dos membros do partido em trabalhar em prol do desenvolvimento da cidade e de seus habitantes.

