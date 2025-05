“Corre Embaré” entra no Calendário Oficial de Eventos de São Carlos por iniciativa do vereador Bruno Zancheta

Zancheta (c) celebrou a aprovação da lei, destacando o valor simbólico e prático da conquista - Crédito: Divulgação

A corrida “Corre Embaré” agora faz parte oficialmente do Calendário de Eventos do município de São Carlos. A medida foi aprovada por unanimidade na Câmara Municipal, por meio de projeto de lei de autoria do vereador Bruno Zancheta (Republicanos).

A proposta reconhece a importância do evento esportivo, que reúne corredores de todas as idades e promove saúde, bem-estar e integração comunitária. A inclusão no calendário oficial garante maior visibilidade à iniciativa e possibilita parcerias e apoio institucional por parte do poder público municipal.

O vereador Bruno Zancheta celebrou a aprovação da lei, destacando o valor simbólico e prático da conquista. “É uma vitória de todos que fazem parte do grupo Corre Embaré. Essa corrida já é um marco na cidade, e agora passa a ter o reconhecimento que merece. Orgulhoso em ser autor dessa medida que valoriza o esporte e incentiva hábitos saudáveis em nossa população. Quero agradecer aos Vereadores pela aprovação”, afirmou o parlamentar.

Com a aprovação legislativa, o próximo passo é a sanção da lei pelo prefeito Netto Donato e sua publicação no Diário Oficial do Município. O reconhecimento oficial fortalece ainda mais o “Corre Embaré” como um dos grandes eventos do calendário esportivo são-carlense.

