Câmera do Balão do Bonde é instalada com recursos destinados por Elton Carvalho

Crédito: Divulgação

O vereador Elton Carvalho (Republicanos) participou na última semana da entrega de uma câmera de monitoramento na região do Balão do Bonde, na Vila Nery. Com isso, até o momento, foram viabilizadas nove câmeras através de seu mandato, contemplando vários bairros da cidade.

Na ocasião, estiveram presentes no ato, o vice-prefeito Edson Ferraz (MDB), o secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social Cel. Samir Gardini e membros de sua equipe técnica.

Elton destacou a importância das câmeras, como uma política pública voltada à segurança pública do município, que requer atenção e mais investimentos:

“Nós estamos nos trabalhando para dar respaldo ao prefeito Airton Garcia e ao Coronel Samir, na ampliação do sistema de vídeo monitoramento da cidade, pois entendemos a relevância de investir na segurança da população”, afirmou o parlamentar. “Vamos continuar em buscas de melhorias neste setor, seja através de recursos municipais, estaduais ou até mesmo federais. Não posso deixar de agradecer ao Evandro e ao Jacó pelo excelente suporte desde inicio até a conclusão deste projeto”, finalizou.

O Cel. Samir Gardini agradeceu ao vereador, em nome de toda a Câmara Municipal de São Carlos e ratificou seu compromisso em melhorar cada vez mais a segurança da cidade de São Carlos.

