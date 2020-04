Câmara votará em sessão extraordinária, reajuste dos servidores

Crédito: Divulgação

Os vereadores de São Carlos deverão se reunir a partir das 15h desta quarta-feira, 1º, em sessão extraordinária na Câmara Municipal, quando será votado o reajuste do funcionalismo público. A reunião será fechada ao público, obedecendo as determinações do Ministério da Saúde no intuito de evitar aglomerações.

A sessão foi solicitada pelo prefeito Airton Garcia (PSB) e na pauta, consta um acordo salarial entre o Sindspam, que representa os servidores públicos e o Executivo.

A proposta aprovada em assembleia pelos servidores é de uma correção salarial, de 4,01%, índice do IPCA, março/19 a fev/20 e um aumento no Ticket Refeição de 37,5% elevando-o de R$ 400,00 para R$ 550,00.

Em uma postagem em sua página no Facebook, o secretário de Habitação João Muller disse que Airton Garcia, “apesar de toda dificuldade financeira do país e dos municípios, conseguiu nos quatro anos de governo pagar os servidores em dia, ampliar os serviços públicos e valorizar os servidores da administração direta e indireta”.

Desta forma, segundo Muller, o pagamento da folha salarial sempre saiu dentro da data legal ou até antes, inclusive mantendo antecipação da 1ª parcela do 13º salário.

Muller pontuou ainda que do exercício de 2017 ao de 2020, a inflação pelo IPCA acumulada no período foi de 15,50% e o prefeito concedeu reajustes na ordem de 17,77%, um ganho real no salário de 2,27% num período em que muitas prefeituras se quer conseguiram honrar o 13º salário. No mesmo período, o ticket refeição era de R$ 276,00. Na votação desta quarta os vereadores aprovarão um ticket mensal de R$ 550,00, pasmem 100%, numa inflação acumulada de 15,5%.

