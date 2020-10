Câmara realizará audiência sobre gastos do município relacionados à pandemia

Crédito: Divulgação

A Câmara Municipal de São Carlos agendou para esta quarta-feira (14) às 15 horas na Sala das Sessões do Edifício Euclides da Cunha uma audiência pública para tratar de assuntos relacionados aos gastos do Município para o combate à pandemia de COVID-19, bem como aos apontamentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Em virtude da pandemia de COVID-19, a população não terá acesso ao evento, mas a audiência pública será transmitida ao vivo pelo canal 8 da NET e online via Facebook, canal do Youtube e página oficiais da Câmara Municipal de São Carlos.

