Câmara Municipal de São Carlos é selecionada para a 14ª edição do Circuito Tela Verde do Ministério do Meio Ambiente

Lucão: “É uma honra novamente fazer parte desta escolha do Ministério do Meio Ambiente” - Crédito: Divulgação

A Câmara Municipal de São Carlos foi contemplada pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) para integrar a 14ª edição do Circuito Tela Verde (CTV), uma importante iniciativa nacional que dissemina produções audiovisuais sobre questões socioambientais em todo o território brasileiro e até no exterior.

O anúncio foi feito pelo MMA que divulgou a relação oficial dos 43 vídeos e 615 espaços exibidores selecionados para a Mostra Nacional de Produção Audiovisual Independente. A Câmara de São Carlos está entre os espaços selecionados e, segundo o presidente da Casa, vereador Lucão Fernandes, a notícia foi recebida com orgulho.

“É uma honra novamente fazer parte desta escolha do Ministério do Meio Ambiente. Isso é fruto do trabalho da equipe de servidores. Só tenho a agradecê-los”, afirmou.

O servidor da Câmara, Luiz Francisco Francelin, destacou o papel educativo da iniciativa. “A Câmara é a porta de entrada dos cidadãos para diversas ações. Participar de um evento deste tipo reflete o nosso compromisso com uma sociedade mais cidadã e antenada no processo de preservação ambiental”, disse.

Já o diretor de comunicação da Câmara, José Augusto Santana, enfatizou que a educação e a cidadania caminham juntas. “Não há como educar sem uma atitude cidadã. É isso que a Câmara tem que fazer: priorizar a conscientização sobre temas importantes para a sociedade.”

O Circuito Tela Verde reúne vídeos que tratam de temáticas fundamentais como povos e comunidades tradicionais, biodiversidade, racismo ambiental, direitos humanos, desenvolvimento rural sustentável, entre outros. A seleção dos conteúdos audiovisuais levou em consideração a conformidade com a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), a aderência a outras políticas ambientais e a qualidade técnica dos materiais.

A 14ª edição ainda conta com a parceria da Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental, que contribuiu com cinco vídeos adicionais. Além do Brasil, instituições do Canadá, Estados Unidos e Moçambique também foram selecionadas como espaços exibidores.

As entidades contempladas, como a Câmara de São Carlos, terão acesso ao conteúdo selecionado e a um guia orientador para promover as exibições. Aquelas que enviarem o formulário de avaliação até maio de 2026 receberão um certificado oficial de participação no programa.

O Circuito Tela Verde é coordenado pelo Departamento de Educação Ambiental e Cidadania da Secretaria Executiva do MMA. Desde 2009, já foram exibidos mais de 500 vídeos em mais de 10 mil espaços em todo o Brasil e no exterior.

