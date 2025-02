Câmara Municipal de São Carlos amplia canais de transmissão para se aproximar da população

Presidente da Câmara, Lucao Fernandes - Crédito: Divulgação

A Câmara Municipal de São Carlos deu mais um passo para reforçar a comunicação com os cidadãos. A partir desta terça-feira, 11 de fevereiro, às sessões legislativas iniciaram a serem transmitidas ao vivo pelo Instagram, somando-se aos canais já utilizados, como YouTube, Facebook e o site oficial da Casa, além da Rádio São Carlos pelo canal 107,9 , a Tv câmara através dos canais 49,3 na Tv aberta , canal 20 da NET São Carlos , Canal 31 Deskto C.Lig.

Segundo o diretor de comunicação da Câmara, José Augusto Santana, a ampliação das transmissões atende a uma determinação do presidente da Casa, vereador Lucão Fernandes (PP), com o objetivo de aproximar a população do trabalho legislativo.

“Nós estamos reformulando as redes sociais para facilitar o acesso da população às informações sobre a Câmara. Queremos que os cidadãos conheçam melhor o trabalho dos vereadores, entendam o que faz a Câmara, o que é um projeto de lei, uma moção, uma resolução da Mesa Diretora. Essa aproximação é fundamental para fortalecer a transparência e a participação popular”, destacou José Augusto Santana.

O presidente da Câmara, Lucão Fernandes, reforçou o compromisso da Casa em ampliar o diálogo com a sociedade. “A Câmara tem se esforçado para chegar o mais perto possível da população determinei para que a diretoria de comunicação juntamente com a TV Câmara desenvolva projetos de novos programas no canal legislativo para que possamos cada dia mais estar perto da sociedade e que eles participem do dia a dia da Câmara Municipal”, afirmou.

