Câmara Municipal anuncia medidas de prevenção ao coronavírus

A Mesa da Câmara Municipal de São Carlos decidiu suspender por tempo indeterminado a partir desta segunda-feira, 16, as sessões solenes e audiências públicas promovidas pela Casa, como medida preventiva à propagação do COVID-19 provocado pelo novo coronavírus. A decisão inclui o cancelamento da audiência marcada para esta data, da sessão solene que ocorreria na próxima quinta-feira e de atividades do Projeto Visite a Câmara.

As sessões ordinárias semanais, como a desta terça-feira, 17, às 15h, e também as reuniões das Comissões Permanentes terão acesso restrito a vereadores, assessores, funcionários da Casa e profissionais da Imprensa. Nas sessões plenárias, serão mantidos apenas a Ordem do Dia, para votação de projetos de lei, e os pronunciamentos pelo tempo reservado aos partidos. Serão suprimidos o Expediente Falado e discursos em Explicação Pessoal e na Tribuna Livre. Apesar da suspensão, o órgão orienta que o público acompanhe os trabalhos por meio de transmissões ao vivo pelo canal 8 da NET e pelo site (camarasaocarlos.sp.gov.br), Youtube (youtube.com/user/camarasaocarlos) e Facebook (facebook.com/camaramunicipaldesaocarlos/) oficiais da Câmara Municipal.

A medida deverá ser formalizada mediante Ato da Mesa. Fica também suspensa a realização nas dependências da Câmara Municipal, de eventos coletivos não diretamente relacionados às atividades legislativas do Plenário e das Comissões Permanentes. As medidas atendem recomendação de diversos órgãos de saúde, entre eles o Ministério da Saúde, para que sejam evitados locais e eventos que promovam a aglomeração de pessoas.

CANCELADAS AUDIÊNCIA E SESSÃO SOLENE

A Presidência da Câmara comunicou que foram canceladas a 2ª audiência pública para discutir Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos agendada para ocorrer nesta segunda-feira à noite e a sessão solene marcada para a próxima quinta-feira, 19, também à noite, em comemoração ao Dia Municipal do Bibliotecário. Os eventos seriam realizados na sala das sessões do Edifício Euclides da Cunha.

