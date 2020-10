Câmara Municipal abre Consulta Pública sobre Orçamento de São Carlos para 2021

Crédito: Divulgação

Foi iniciada nesta quarta-feira (14) à 0h, no site da Câmara Municipal, uma Consulta Pública online sobre o Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) de São Carlos para o ano de 2021. Até às 23h59 do dia 12 de novembro, os munícipes poderão opinar sobre as dotações destinadas a setores da administração municipal direta e indireta. A proposta orçamentária estima a receita e fixa a despesa municipal no período em R$ 962.911.274,19.

Inédita na discussão da Lei Orçamentária, a Consulta Pública tem o aspecto de uma audiência pública, possibilitando que a população participe do processo de discussão, neste período de restrições e isolamento social no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.

A LOA contém metas e prioridades para o orçamento da cidade para o exercício financeiro do próximo ano e define o emprego de recursos públicos em curto prazo, portanto, tem grande impacto na sociedade.

Para participar da Consulta, basta acessar o portal da Câmara Municipal na internet (www.camarasaocarlos.sp.gov.br) no banner “Consulta Pública”, se cadastrar e opinar sobre questões referentes a todos os setores da administração municipal. São informados os valores correspondentes à previsão da despesa orçamentária e os munícipes poderão avaliar o montante de recursos destinados a cada área para o exercício fiscal de 2021.Também poderão expressar sua opinião a respeito do orçamento em texto com no mínimo 60 caracteres.

INFORMAÇÕES: Consulta Pública:Projeto de Lei Orçamentária Anual – Exercício de 2021

Data de início: 14/10/2020 à 0h

Data de encerramento: 12/11/2020

Acesso: www.camarasaocarlos.sp.gov.br

(clicar no banner Consulta Pública)

