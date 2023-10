Câmara entregará título de Cidadã Honorária de São Carlos à deputada estadual Thainara Faria

Deputada estadual Thainara Faria - Crédito: divulgação

A Câmara Municipal de São Carlos realiza nesta sexta-feira (6), uma sessão solene para entrega do título de Cidadã Honorária de São Carlos à deputada estadual Thainara Faria, em reconhecimento às ações desenvolvidas em prol do estado de São Paulo e do município de São Carlos.

A concessão do título foi oficializada por meio de Decreto Legislativo de autoria da vereadora Professor. Neusa, aprovado por unanimidade em plenário.

Natural de Araraquara, nascida em 7 de dezembro de 1994, Thainara Faria formou-se em Direito pela Universidade de Araraquara (UNIARA) e, filiada ao PT, foi vereadora em sua cidade natal, eleita em 2016 e reeleita em 2020 com a maior votação naquele pleito. Em 2022, a advogada concorreu disputou uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), quando foi eleita com 91.388 votos.

A sessão solene será realizada às 19h, no auditório do hotel Nacional Inn (Avenida Getúlio Vargas, 2330, zona sul da cidade) e terá transmissão ao vivo pelo canal 20 da NET, pelo canal 49.3 - TV aberta digital, canal 31 da DESKTOP/C.LIG, online via Facebook e canal do Youtube, por meio da página oficial da Câmara Municipal de São Carlos.

