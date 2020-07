Câmara derruba veto em Projeto de Lei que obriga município instalar eliminador de ar na tubulação de água

O vereadores derrubaram, por 12 votos a 2, um veto do prefeito Airton Garcia a um projeto de lei que obriga a Prefeitura instalar eliminador de ar na tubulação de água. O projeto de lei é de autoria dos vereadores Gustavo Pozzi e Malabim.

A Prefeitura sugeriu um veto completo do projeto de lei justificando que a Câmara Municipal não tem competência para legislar sobre o tema. O Executivo alegou ainda que um eliminador de ar não seria eficiente para sanar o problema.

Antes do projeto com veto subir para o plenário, a Comissão de Legislação já tinha emitido um parecer pela derrubada do veto do prefeito.

Gustavo Pozzi sustentou que diversos municípios sofrem com problema do ar que fica preso na tubulação e explicou que toda vez que falta água, o ar entra da tubulação e, consequentemente, e os munícipes pagam ar na conta de água.

Em seu discurso, o vereador Gustavo fez apelo para os vereadores derrubarem o veto da Prefeitura, tendo em vista que se a Câmara mantivesse o veto só poderia voltar a debater o assunto o ano que vem.

Gustavo defendeu alteração no projeto de lei substituindo eliminador de ar por um bloqueador de ar. Segundo o vereador, com a instalação deste último pode reduzir até em 15% a conta de água. "O Projeto de Lei será publicado pela Câmara e será reanalisado, eu vou substituir então por esse bloqueador de ar que me parece ser mais eficiente do que apenas o eliminador de ar", afirmou o vereador.

Somente os vereadores Cidinha e Dimitri foram a favor do veto da Prefeitura.

