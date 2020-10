Câmara derruba veto de prefeito em PL que institui o Plano Diretor de Drenagem Urbana

Crédito: Arquivo/SCA

Na sessão ordinária desta terça-feira (28) os vereadores derrubaram o veto do prefeito Airton Garcia em projeto de lei que dispõe o Plano Diretor de Drenagem Urbana em São Carlos.

O prefeito justificou que projeto tinha vício de iniciativa dos vereadores, tendo em vista que a competência seria do Poder Executivo. Porém, a Comissão de Legislação e Justiça do Legislativo se posicionou favorável a derrubada do veto e no plenário os votos dos vereadores foram unânimes.

O objetivo do projeto de lei é trazer eficiência no controle da poluição hídrica, implantar novos mecanismos institucionais para gestão ambiental do meio urbano e também definir os mecanismos de drenagem urbana para minimizar o impacto das enchentes na cidade.

A criação de um fundo municipal e os direitos e obrigações das empresas que vierem a ser contratadas para realizar ações e serviços de drenagem na cidade também estão previstos na lei.

