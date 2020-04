Câmara cria Comissão Especial para Auxiliar a Fiscalização e o Combate ao Coronavírus

Vereadores também anunciaram a destinação de recursos de emendas parlamentares não utilizadas ou não executadas para as ações de combate à disseminação do novo coronavírus - Crédito: Divulgação

Durante a sessão extraordinária realizada nesta quarta-feira, 1, foi anunciada a criação da Comissão Especial para Auxiliar a Fiscalização e o Combate ao Coronavírus, que acompanhará as ações da Prefeitura quanto ao enfrentamento à epidemia da Covid-19, especialmente no tocante às compras, já que foram ampliados os casos de dispensa de licitação devido à situação calamitosa.

Após indicação dos partidos e sugestões das Comissões Permanentes da Casa, a Comissão Especial foi composta pelos vereadores Paraná Filho (presidente), Elton Carvalho (secretário), Roselei Françoso, Moisés Lazarine e Daniel Lima (membros).

Durante a sessão extraordinária, os vereadores também anunciaram a destinação de recursos de emendas parlamentares não utilizadas ou não executadas para as ações de combate à disseminação do novo coronavírus. O montante ainda poderá ser somado aos valores economizados pela Casa e repassados à Prefeitura durante as gestões dos presidentes Julio Cesar e Lucão Fernandes anteriormente destinados às cirurgias eletivas. Como o recurso ainda não foi utilizado e as cirurgias deste caráter estão suspensas, estão sendo tomadas providências para que ele seja redirecionado ao enfrentamento da Covid-19.

