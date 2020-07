Câmara aprova retorno do atendimento à população a partir do dia 27 de julho

Câmara Municipal de São Carlos - Crédito: Divulgação

Os vereadores aprovaram uma resolução, na sessão desta terça-feira (21), que autoriza retorno das atividades presenciais e atendimento à população, estabelecendo critérios e protocolos sanitários adequados para enfrentamento da pandemia, no dia 27 de julho.

O expediente dos servidores será interno de segunda a sexta, das 8h até as 12h (meio-dia). Exceto nas terças, que será das 14h às 18h em decorrência das sessões ordinárias.

Em casos excepcionais, os vereadores poderão atender munícipes no período da tarde.

O presidente da Câmara Municipal, Lucão Fernandes, disse que o retorno será de 50% dos servidores e pediu para os vereadores consciência para trabalharem com agendamento.

Suspensão- A Mesa diretora suspendeu as atividades no dia 16 de março em decorrência do Covid-19.Durante este período, os servidores trabalharam remotamente e as sessões ordinárias foram transmitidas pelas redes sociais. Somente os vereadores, assessores, estagiários, imprensa, bem como funcionários das empresas terceirizadas estavam autorizador a entrar na Câmara.

