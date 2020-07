Câmara aprova projeto de Edson Ferreira que homenageia trabalhador e músico Aldurandir Ramos (Dicoca)

Crédito: Divulgação

A Câmara Municipal aprovou na sessão desta terça-feira (14), projeto de lei do vereador Edson Ferreira (Republicanos) que dá o nome de Aldurandir Ramos à rua 5 do Loteamento Ipê Mirim.

Aldurandir Ramos, conhecido como Dicoca, filho de Jose Ramos e Castorina Francisca Ramos, nasceu no dia 29 de outubro de 1946, no município de Ibitinga. Na década de 70 veio para São Carlos, e trabalhou na Prefeitura como vigia da Piscina Municipal. Casou-se com Marlene B. Ramos, com quem teve oito filhos.

Também atuou na construção civil, na profissão de pedreiro, tendo trabalhado em obra do São Carlos Clube, na Avenida São Carlos. Dicoca criou raízes na cidade e também se dedicou à música sertaneja. Nas horas de lazer pegava sua viola e saia tocando em clubes, como o Clube da Viola (Centro de Tradições Sertanejas). Foi então que conheceu o parceiro Ademar, com quem formou a dupla “Dicoca e Ademar”, que se apresentava em festivais realizados em São Carlos e em cidades da região.

“Dicoca foi um homem muito conhecido e bem quisto em nossa cidade, amava música sertaneja e por vários finais de semana, nos alegrou com apresentações com seu parceiro Ademar”, disse o vereador Edson Ferreira. “A denominação a uma via pública de nossa cidade é uma homenagem singela, porém muito justa ao amigo Dicoca e seus familiares”, acrescentou.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também