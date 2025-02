Câmara aprova por unanimidade título de cidadão benemérito ao professor Lincoln Benite

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: divulgação

Na sessão ordinária desta terça-feira, 4 de fevereiro, a Câmara Municipal de São Carlos aprovou por unanimidade o projeto de decreto legislativo que concede o título de Cidadão Benemérito ao Professor Lincoln César Benite. A homenagem reconhece os relevantes serviços prestados por Lincoln à comunidade, especialmente na formação de jovens atletas e na promoção do esporte.

O vereador Edson Ferraz, autor da proposta, destacou a importância da homenagem durante a sessão. "O Professor Lincoln não é apenas um técnico de futebol; ele é um mentor, um pai para muitos de seus alunos, e um verdadeiro exemplo de superação. Sua história de vida, marcada pela resiliência diante de desafios, nos inspira a todos. Ele nos ensina que, independentemente das dificuldades que enfrentamos, é possível fazer a diferença na vida das pessoas ao nosso redor."

Ferraz continuou: "Lincoln dedica seu tempo e seu coração a cada criança que passa por suas mãos, revelando talentos e preparando-as para um futuro brilhante. Hoje, ao conceder este título, estamos reconhecendo não apenas as conquistas do Professor Lincoln no campo esportivo, mas também seu impacto profundo e duradouro na formação de cidadãos."

A cerimônia de entrega do título está prevista para ocorrer em uma data futura, onde será celebrado o impacto positivo que o Professor Lincoln Benite teve na vida de tantos jovens em São Carlos.

Essa aprovação é um passo importante para reconhecer e valorizar aqueles que dedicam suas vidas ao bem-estar da comunidade e à formação das futuras gerações.

Leia Também