Câmara aprova Dia Municipal do Jiu-Jitsu Mestre Mauro Pacífico

Mestre Mauro Pacifico - Crédito: Divulgação

A Câmara Municipal de São Carlos aprovou por unanimidade, nesta terça-feira, 16 de setembro, o projeto de lei de autoria do vereador Edson Ferraz (MDB) que institui o “Dia Municipal do Jiu-Jitsu Mestre Mauro Pacífico”, a ser celebrado anualmente em 14 de setembro.

A nova data passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Município, como forma de valorizar a prática do Jiu-Jitsu, incentivar o esporte e, principalmente, prestar uma homenagem duradoura ao legado de Mauro Pacífico, um dos nomes mais respeitados da história esportiva da cidade.

“É uma forma de manter viva a memória de um mestre que dedicou sua vida ao esporte e à formação de pessoas. Mauro Pacífico foi pioneiro e ajudou a colocar São Carlos no mapa do Jiu-Jitsu nacional”, afirmou o vereador Edson Ferraz durante sua fala em plenário.

Mauro Pacífico teve papel decisivo na disseminação do Jiu-Jitsu em São Carlos. Foi responsável pela criação de turmas, promoção de campeonatos, orientação de faixas pretas e incentivo a projetos sociais. Sua atuação também teve passagem importante com atletas de destaque internacional, como o multicampeão Rubens Charles Maciel, o “Cobrinha”.

A escolha do dia 14 de setembro coincide com o nascimento de Carlos Gracie, criador do Jiu-Jitsu brasileiro, reforçando o vínculo da cidade com a história nacional da modalidade.

“Homenagear o Mestre Mauro é homenagear todos aqueles que acreditam na força do esporte como caminho de transformação social. Esse reconhecimento é para ele, mas também para toda a comunidade do Jiu-Jitsu de São Carlos”, completou Edson Ferraz.

