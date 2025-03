CÃ¢mara aprova criaÃ§Ã£o do "EspaÃ§o Motoboy" em SÃ£o Carlos

Espaço motoboy de São Carlos deve ser semelhante ao de Barueri na grande SP - Crédito: divulgação

A Câmara Municipal de São Carlos aprovou, na sessão desta terça-feira (11), por 15 votos, o projeto de lei que cria o Espaço Motoboy no município. O local será equipado com banheiro, espaço para refeição e descanso, tomadas para recarga de celular, acesso à internet Wi-Fi gratuita, bebedouro, entre outros serviços. A iniciativa é do vereador Julio Cesar, e a Prefeitura ainda avaliará o local para a implantação do espaço.

Vereador Julio Cesar destaca a importância do projeto

"É um espaço que vai ter banheiro, lugar para se alimentar, carregar celular, descansar. Isso também facilitará o trânsito, pois os motoboys estarão em locais estratégicos, já com uma logística definida. Já conversei com o secretário de Trânsito para pensarmos nos pontos e me comprometi a enviar recursos, caso necessário, para viabilizar essa iniciativa."

O vereador também citou exemplos de outras cidades, como Barueri, onde foram instalados contêineres adaptados com banheiro, refeitório e espaço de descanso, oferecendo segurança e qualidade de vida para os profissionais e melhorando o serviço prestado à população.

Motoboys comentam sobre a necessidade do espaço

Para o motoboy Carlos Alberto Gomide, a iniciativa é essencial: "Moro na Vila Nery, então estou no centro da cidade, mas tem motoboy que mora no Aracy, Antenor, Embaré. Para ele se deslocar até casa para carregar o celular ou usar o banheiro é mais difícil. Esse espaço é importante e, se for bem cuidado, pode ajudar muito."

Fernando Guerra, também motoboy, reforça a necessidade de um ponto de apoio: "Muitos motoboys trabalham por aplicativo e não podem usar os banheiros de alguns estabelecimentos. Ter um ponto fixo ajuda a resolver isso, permitindo que possamos tomar água, esquentar uma marmita e descansar enquanto o celular carrega. A Prefeitura poderia criar outros pontos de apoio em locais estratégicos, como rodoviária, mercadão, estação e o parque do Bicão, com bebedouros e banheiros adequados."

A proposta agora segue para análise da Prefeitura, que definirá os detalhes da implantação do Espaço Motoboy.

