Câmara aprova a criação da Comissão de Combate ao Racismo

Vereador Paulo Vieira (membro), Larissa Camargo (presidente) e Elton Carvalho (secretário) registraram foto após criação da Comissão. - Crédito: divulgação

Os vereadores da Câmara Municipal aprovaram por 16 votos, na sessão desta terça-feira (04), a criação da Comissão de Combate ao Racismo, Direitos Humanos, Diversidade e Proteção Social.

A nova Comissão nasceu de um desmembramento da Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Relações do Trabalho, Segurança Pública e Defesa Social, a pedido da vereadora Larissa Camargo (PcdoB).

Camargo será a presidenta da Comissão, o vereador Elton Carvalho (Republicanos) secretário e o vereador Paulo Vieira (Progressista) membro.

A Comissão antiga passará a se chamar Comissão de Defesa do Consumidor, Relações do Trabalho, Segurança Pública e Defesa Social e será composta pelos vereadores Sergio Rocha (PRD), Lineu Navarro (PT) e Djalma Nery (PSOL). Ainda o nome do presidente, secretário e membro não foi definido e será discutido durante a semana e apresentado na próxima sessão.

A presidenta da Comissão de Combate ao Racismo, Direitos Humanos, Diversidade e Proteção Social, Larissa Camargo, disse que a Comissão trabalhará alinhada com a Câmara Municipal.

“A nossa expectativa é fazer um trabalho em parceria com a Câmara Municipal assumindo, principalmente, o combate ao racismo, o qual é uma pauta cara para nossa cidade, visto que foi a penúltima a abolir a escravidão no estado de São Paulo. A gente tem marcas de escravização ainda na nossa cidade. Tivemos um episódio no dia 20 de novembro que foi trágico [boneco negro pendurado em cruzamento]", declarou. “Infelizmente, o caso foi arquivado pela promotoria, mas a gente já está apresentando recurso, visto que cabe investigação. Os órgãos, principalmente os que trabalham com esse tema, entendem que cabe uma investigação e a gente precisa auxiliar a opinião pública também a compreender a importância de combater o racismo e outros tipos de discriminação”, emendou Larissa.

O vereador Elton Carvalho enfatizou a Comissão que trabalhará com o município.

“Eu fico contente de participar dessa comissão. Além dessa Comissão, estou como presidenta da Comissão de Saúde. Essa Comissão servirá para gente trabalhar com o município no combate ao racismo e trabalhar projetos voltados à diversidade e Direitos Humanos”.

O vereador Paulo Vieira, por sua vez, ressaltou que racismo é crime e que seu mandato tem compromisso na luta contra o racismo.

“Essa Comissão é extremamente importante porque racismo é crime e nós iremos trabalhar muito para a lei ser cumprida. Além dessa comissão, eu estou também na Comissão de Deficiente Físico e pode ter certeza que vou dar o melhor porque temos um compromisso, trabalhando forte em favor da nossa querida cidade de São Carlos”.

